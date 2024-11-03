«Вашингтон» обыграл «Коламбус» с разгромным счетом в матче НХЛ

Хоккеисты клуба «Вашингтон Кэпиталз» обыграли «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с разгромным счетом 7:2. Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой хозяев площадки со счетом 7:2 (5:0, 1:2, 1:0).

В составе «Вашингтона» шайбы забросили Алексей Протас на 1-й минуте встречи, Коннор Макмайкл на 2-й и 25-й, Эндрю Манджапане на 8-й минуте матча. Российский нападающий и капитан команды Александр Овечкин отметился двумя голевыми передачами, а также забросил шайбу на 15-й минуте, после него это сделал Ник Дауд. Седьмую шайбу в ворота противника забросил Дилан Строум на 59-й минуте встречи.

У «Коламбуса» отличились Дэймон Сиверсон и Кевин Лабанк на 21-й и 35-й минутах соответственно.

Шайба, заброшенная Овечкиным в матче с «Коламбусом», стала для россиянина шестой в первых десяти играх сезона-2024/25.

До рекорда Уэйна Гретцки россиянину остается забросить 35 шайб.

Ранее Овечкин высказался о старте «Вашингтона» в НХЛ.