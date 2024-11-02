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Назван футболист, которого не хватает «Зениту»

Тренер Бышовец: «Зениту» не хватает Глушенкова

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Российский тренер Анатолий Бышовец прокомментировал победу петербургского «Зенита» над махачкалинским «Динамо», заявив, что клубу с берегов Невы не хватает Максима Глушенкова, который выбыл из-за травмы в начале октября, передает «Советский спорт».

«Петербуржцам все же не хватает Глушенкова. Максим может хорошо разнообразить игру. Будет поучительным момент, когда «Зенит» отдал инициативу при счете 2:0 и пропустили гол», — сказал Бышовец.

Встреча завершилась со счетом 2:1.

В начале первого тайма точными ударами отметились игроки «Зенита» Нино и Лусиано Гонду. На 60-й минуте встречи один мяч отыграл игрок махачкалинцев Сослан Кагермазов.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» идет на втором месте, набрав 33 очка. Клуб с берегов Невы уступает по дополнительным показателям «Краснодару». «Быки» проведут свой матч 14-го тура РПЛ 3 ноября.

Махачкалинское «Динамо» идет в таблице на 11-м месте, имея в активе 12 очков.

Ранее сообщалось о том, что «Зенит» может расстаться с двумя бразильцами.

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