Легенда ЦСКА назвал основную проблему в команде

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что армейский клуб страдает от нехватки качественных игроков в линии атаки.

По его словам, красно-синим не хватает исполнителей, способных решить момент впереди.

«У нас нет нападения, мы все время от этого страдаем. Взяли Пьянича — он, конечно, хорош. Он и принять мяч может, и распорядиться им грамотно, и пас отдать ювелирный, но для этого нужны нападающие, которые бы открывались под эти передачи и реализовывали моменты. А они не предлагают себя на футбольном поле — просто стараются принять мяч в ноги. Один Мусаев более-менее бежит, да и то не всегда», — заявил Пономарев.

ЦСКА и «Спартак» сыграют на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве 2 ноября в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

В прошлом туре национального первенства армейский клуб на домашнем стадионе не сумел переиграть воронежский «Факел». Встреча завершилась со счетом 0:0. Команда под руководством Марко Николича занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка.

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