Российский фигурист обвинил ISU в том, что ему не отдали €4 тыс. призовых

Российский фигурист Александр Галлямов, который выступает в парном катании с Анастасией Мишиной, заявил, что они не получили от Международного союза конькобежцев (ISU) призовые за победу на Finlandia Trophy — 2021 — этапе серии «Челленджер». Его слова приводит Forbes Russia.

Он отметил, что после победы им показали чек — €4 тыс. на двоих.

«Мы уехали, но денег так и не дождались. Когда решили узнать, в чем дело, ответили, что чек потеряли и заплатить ничего не могут», — поделился спортсмен.

Галлямов и Мишина входили в состав сборной России, завоевавшей золотые медали в командном турнире Игр-2022.

Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву, которая также входила в состав сборной на «командник», из-за нарушения антидопинговых правил. Фигуристка отстранена на четыре года, начиная с декабря 2021 года. После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев присудил россиянам третье место в командном турнире Олимпийских игр — 2022, не став лишать Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Также в составе сборной России в командном турнире выступили танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, одиночник Марк Кондратюк.

Ранее Галлямов заявил, что до сих пор не получил бронзовую медаль ОИ-22.