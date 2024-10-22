Российский фигурист заявил, что ему не прислали бронзовую медаль ОИ-22

Российский фигурист Александр Галлямов, который выступает в парном катании с Анастасией Мишиной, заявил, что ему пока не прислали бронзовую медаль командного турнира зимних Олимпийских игр — 2022. Его слова приводит «Фонтанка».

«Честно говоря, пока непонятно, что там происходит. Как-то нам сказали, что прислать не смогут, и все, после этого полнейшая тишина», — заявил он.

Галлямов и Мишина входили в состав сборной России, завоевавшей золотые медали в командном турнире Игр-2022.

Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву, которая также входила в состав сборной на «командник», из-за нарушения антидопинговых правил. Фигуристка отстранена на четыре года, начиная с декабря 2021 года. После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев присудил россиянам третье место в командном турнире Олимпийских игр — 2022, не став лишать Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Также в составе сборной России в командном турнире выступили танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, одиночник Марк Кондратюк.

Ранее Татьяна Тарасова ответила, допустят ли россиян на международные соревнования.