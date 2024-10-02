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Деанджело назвали усилением СКА до первого скандала

Комментатор Майков: Деанджело делает СКА сильнее до первого скандала

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Комментатор Филипп Майков, автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил», в разговоре с «Газета.Ru» отметил высокий уровень новичка санкт-петербургского СКА Энтони Деанджело, но в то же время усомнился, что американский защитник станет настоящим усилением для клуба на длинной дистанции.

«Ну, правда, лучше 90, наверное, процентов защитников, которые есть у нас. Это вот мое мнение. Но делает ли он сильнее СКА, я не думаю, потому что это все вот этот флер до какой-нибудь первой истории, когда ему что-нибудь не стукнет в голову, и он просто не забьет на хоккей, да и все. Деньги он здесь будет зарабатывать нормальные, жизнь здесь дешевле, чем в США, так что у ДеАднжело все хорошо», — подчеркнул Майков.

28-летний Деанджело подписал контракт со СКА, оставшись без соглашения в Национальной хоккейной лиге, где он испортил себе репутацию дракой в раздевалке «Нью-Йорк Рейнджерс» с российским голкипером Александром Георгиевым и вздорным характером. В КХЛ в двух матчах регулярного чемпионата американец оформил пять результативных передач за питерских армейцев.

Ранее «Торпедо» разгромило своего соперника в матче КХЛ, забросив десять шайб.

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