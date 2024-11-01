Футболист «Химок» рассказал об удовольствии от взаимодействия с Заболотным

Нападающий подмосковных «Химок» Антон Заболотный является очень сильным форвардом на уровне Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом в комментарии порталу Legalbet заявил аргентинский полузащитник черно-красных Лукас Вера.

«В нашем последнем матче против «Динамо» как-то немного сбилась система, что Заболотный ассистировал на меня, хотя должно быть наоборот (смеется). Но Антон действительно очень сильный нападающий по меркам российского чемпионата. Я получаю удовольствие от игры вместе с ним», — сказал Вера.

Заболотный перешел в «Химки» минувшим летом из ЦСКА в статусе свободного агента. Контракт нападающего с подмосковным клубом действует до июля 2026 года. В текущем сезоне РПЛ Заболотный провел за черно-красных 15 матчей во всех турнирах, в этих встречах он забил два мяча и записал в свой актив четыре результативные передачи.

После 13 туров «Химки» идут на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. Следующим соперником подмосковной команды станет Факел, эта игра состоится в воскресенье, 3 ноября, в Воронеже и начнется в 17:30 по московскому времени.

Ранее игрок «Факела» Каштанов на примере «Химок» раскритиковал клубы РПЛ за низкую посещаемость.