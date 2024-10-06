Фигуристка Трусова подшутила над фанатами

Серебряный призер Олимпийских игр в женском одиночном катании Александра Трусова подшутила над поклонниками, опубликовав в своем Telegram-канале фото, на котором она изображена с каре.

Позже фигуристка опубликовала еще одно фото, на котором она изображена с привычной прической.

«Пока не каре. Как думаете, пошло бы мне каре?» — написала Трусова.

Трусова на Олимпийских играх 2022 года в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед.

Фигуристка пропустила сезон-2023/24, однако о завершении карьеры не объявляла. Она владеет четверными прыжками и тройным акселем. Фигуристка приняла участие в контрольных прокатах сборной России сезона-2024/25. Пока неизвестно, будет ли спортсменка соревноваться в сезоне.

Ранее Трусова разыграла подругу, сообщив о своей беременности.