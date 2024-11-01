Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский хоккеист нокаутировал канадца в матче НХЛ

Российский хоккеист Подколзин подрался с канадцем Лозоном в матче НХЛ

close
George Walker IV/AP

Российский хоккеист «Эдмонтона» Василий Подколзин подрался с канадцем Жереми Лозоном, который выступает за «Нэшвилл», в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Подколзин нанес Лозону два удара, разбив ему лицо.

Оба участника потасовки были наказаны штрафом по 5 минут за драку.

«Эдмонтон» победил на выезде со счетом 5:1.

В прошлом сезоне Подколзин принял участие в 39 встречах за «Ванкувер», в которых отметился четырьмя заброшенными шайбами и тремя результативными передачами. Часть сезона он также провел в «Абботсфорд Кэнакс». «Ванкувер» четвертый год подряд не смог выйти в плей-офф турнира.

Перед началом текущего сезона игрок перешел в «Эдмонтон». В этом сезоне Подколзин сыграл в 11 матчах, отметившись двумя результативными передачами. Пока Подколзину не удалось отметиться за новый клуб заброшенными шайбами.

В следующей игре «Эдмонтон» сыграет на выезде с «Калгари Флэймз». Встреча состоится 4 ноября. Команды выйдут на лед в 4.00 по московскому времени.

Ранее Кирилла Капризова признали лучшим игроком октября в НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами