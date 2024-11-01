Российский хоккеист нокаутировал канадца в матче НХЛ

Российский хоккеист «Эдмонтона» Василий Подколзин подрался с канадцем Жереми Лозоном, который выступает за «Нэшвилл», в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Подколзин нанес Лозону два удара, разбив ему лицо.

Оба участника потасовки были наказаны штрафом по 5 минут за драку.

«Эдмонтон» победил на выезде со счетом 5:1.

В прошлом сезоне Подколзин принял участие в 39 встречах за «Ванкувер», в которых отметился четырьмя заброшенными шайбами и тремя результативными передачами. Часть сезона он также провел в «Абботсфорд Кэнакс». «Ванкувер» четвертый год подряд не смог выйти в плей-офф турнира.

Перед началом текущего сезона игрок перешел в «Эдмонтон». В этом сезоне Подколзин сыграл в 11 матчах, отметившись двумя результативными передачами. Пока Подколзину не удалось отметиться за новый клуб заброшенными шайбами.

В следующей игре «Эдмонтон» сыграет на выезде с «Калгари Флэймз». Встреча состоится 4 ноября. Команды выйдут на лед в 4.00 по московскому времени.

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