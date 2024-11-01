Овечкин обошел знаменитого канадца по голевым передачам в играх против «Монреаля»

Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин вышел на шестое место по голевым передачам в матчах против «Монреаля».

В матче с «Монреалем», который состоялся в ночь на 1 ноября, Овечкин отметился двумя результативными передачами. В матчах против канадской команды Овечкин сделал 31 результативную передачу. По этому показателю он обошел Джона Тавареса, выйдя на чистое шестое место среди действующих хоккеистов.

Лидером по этому показателю является россиянин Евгений Малкин (42).

20 октября Овечкин забросил свою первую шайбу в этом сезоне. Он поразил ворота «Нью-Джерси», находясь на «пятаке». Вторую шайбу в сезоне Овечкин забросил в ворота «Филадельфии». Встреча, которая состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершилась со счетом 6:3 в пользу «столичных». Всего на счету Овечкина в текущем сезоне пять заброшенных шайб и пять результативных передач.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Коламбусом». Встреча состоится 3 ноября. Команды выйдут на лед в 0.00 по московскому времени.

Ранее Овечкин установил рекорд «Вашингтона» в XXI веке в Хэллоуин.