Легенда ЦСКА предсказал команде проблемы в игре со «Спартаком»

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что центральный матч 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака» получится для армейского клуба непростым.

По его словам, игра против воронежского «Факела» оставила плохое впечатление, отчего предстоящий поединок со «Спартаком» будет еще более сложным.

«Они сыграли безобразно — действовали вяло, без азарта футбольного. Они просто отрабатывали свои деньги — больше ничего не делали. Ничего интересного армейцы не создали. До этого тоже самое было в Махачкале, но тогда им повезло выиграть, «Динамо» буквально само себе забило, было несколько последовательных ошибок у защитника и вратаря. Так что со «Спартаком» придется туговато», — заявил Пономарев.

ЦСКА и «Спартак» сыграют на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве 2 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

В прошлом туре национального первенства армейский клуб на домашнем стадионе не сумел переиграть воронежский «Факел». Встреча завершилась со счетом 0:0. Команда под руководством Марко Николича занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка.

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