В Госдуме призвали не искать политический след в отстранении Поветкина

Необходимо дождаться доказательств в деле об отстранении российского боксера Александра Поветкина, прежде чем искать в этом политический подтекст. Об этом «Газете.Ru» заявил глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

«Я бы пока не приплетал сюда политику. Все-таки сначала надо разобраться в ситуации, в том, насколько обвинения подкреплены доказательствами. Нужно изучить все материалы. Потому что сейчас мы можем все что угодно, на политику списывать. Но это же наш известный спортсмен, знаменитый, любимый. Надо дождаться либо подтверждения информации, либо каких-то дополнительных данных, чтобы мы могли делать выводы.

Сейчас надо просто набраться терпения. Если у нашей федерации есть вопросы, пусть напишет в WADA, в ITA. Самое легкое сейчас — списывать все на политику. К тому же отстранение же временное. Тем более, Поветкин сейчас занимается важной государственной работой, он — заместитель губернатора Вологодской области, продвигает и пропагандирует спорт. Возможно, ему это отстранение и не будет интересно. У него ответственная работа — думаю, что все эти интриги для него точно не на первом плане», — резюмировал Свищев.

Поветкин временно отстранен 21 октября на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории. Нарушение антидопинговых правил было зафиксировано 25 октября 2014 года. За сутки до этого он победил камерунца Карлоса Такама в бою за серебряный чемпионский пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

У Поветкина уже дважды возникали проблемы с допингом. Оба раза — в 2016 году. Сначала в пробе был найден мельдоний, потом — остарин.

Последний бой российский боксер провел в ночь на 28 марта 2021 года с британцем Диллианом Уайтом. Поединок, прошедший в рамках бойцовского вечера «Битва на скале» в Гибралтаре, завершился победой представителя Великобритании техническим нокаутом в четвертом раунде. Благодаря этому результату британец стал временным обладателем чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC), а россиянин объявил о завершении карьеры. В мае 2024 года стал вице-губернатором Вологодской области.

Ранее боксер Тищенко связал отстранение Поветкина с несовершенством системы.