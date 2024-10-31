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Легендарный фигурист: из России хотят сделать Северную Корею

Тренер Жулин об отстранении России: нам совсем они все гайки закрутили

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший фигурист, заслуженный тренер России Александр Жулин заявил, что из России хотят сделать Северную Корею благодаря отстранению и недопуску российских атлетов на международные турниры. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Нам совсем они все гайки закрутили. Пока держимся: ставим программы, занимаемся «Ледниковым периодом». Из нас свято хотят сделать Северную Корею — не хотелось бы, чтобы у них получилось, но всего можно ожидать», — заявил Жулин.

Международный союз конькобежцев (ISU) весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета. Российские фигуристы досрочно завершили международный сезон. Последним официальным стартом на международной арене для российских фигуристов стали зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

28 сентября стало известно, что ISU не допустил российских фигуристов на международные соревнования в сезоне-2024/25. Решение о будущем отечественных спортсменов принималось на конгрессе, который проходил 27 и 28 сентября. По итогам голосования российские фигуристы остались без возможности выступить на международных стартах в предстоящем сезоне, который является предолимпийским.

Жулин выступал в танцах на льду. В паре с Майей Усовой он был серебряным призером (1994) и бронзовым призером (1992) Олимпийских игр, чемпионом мира (1993) и чемпионом Европы (1993). В роли тренера Жулин привел к олимпийскому золоту 2006 года Татьяну Навку и Романа Костомарова, а пара Виктории Синициной и Никиты Кацалапова под его руководством завоевала серебряные награды Игр в 2022 году.

Ранее Жулин предложил ставить квадроберов на четыре конька.

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