«Нет никаких сомнений»: Татьяна Тарасова ответила, допустят ли россиян на соревнования

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что Международный союз конькобежцев (ISU) не допустит россиян на международные соревнования, передает Sport24.

«Нас должны были раньше вернуть. А так, понятно, что к олимпийскому году они нас допустят. В этом нет никаких сомнений», — сказала Тарасова.

28 сентября стало известно, что ISU не допустил российских фигуристов на международные соревнования в сезоне-2024/25. Решение о будущем отечественных спортсменов принималось на конгрессе, который проходил 27 и 28 сентября. По итогам голосования российские фигуристы остались без возможности выступить на международных стартах в предстоящем сезоне, который является предолимпийским.

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