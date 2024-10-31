«Запал помогает»: Ротенберг о голах Овечкина в НХЛ

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг выразил уверенность, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может забрасывать шайбы в каждом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит Metaratings.ru.

«У Овечкина такая энергия и запал, которые всегда помогают ему. Вчера все это увидели против «Рейнджерс». Если он так и дальше будет продолжать, то он сможет забивать в каждой игре и побьет все рекорды. По теории вероятности он может забивать в каждой смене», — заявил он.

В ночь на 30 октября «Вашингтон» в рамках регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 5:3. Овечкин оформил дубль в первом периоде. Для него эти шайбы стали 856-й и 857-й за карьеру в НХЛ. Таким образом, он сократил отставание от «вечного» снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки до 37 голов.

20 октября Овечкин забросил свою первую шайбу в этом сезоне. Он поразил ворота «Нью-Джерси», находясь на «пятаке». Вторую шайбу в сезоне Овечкин забросил в ворота «Филадельфии». Встреча, которая состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершилась со счетом 6:3 в пользу «столичных».

Ранее в «Вашингтоне» восхитились Овечкиным после дубля.