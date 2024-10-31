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Кучеров набрал три очка и стал лучшим игроком в матче НХЛ

Три очка Кучерова и 33 сейва Василевского принесли «Тампе» победу над «Колорадо»

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Kim Klement Neitzel/Reuters

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Болл-Арена» в Денвере, завершилась со счетом 5:2 в пользу «молний». Ворота «Тампы» в этом поединке защищал российский вратарь Андрей Василевский, который отразил 33 броска соперника из 35.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров стал самым результативным игроком встречи. Он набрал три очка — забросил шайбу и записал на свой счет две результативные передачи, после чего был признан первой звездой поединка. Также в составе «Тампы» отличились Джейк Гюнцель, который оформил дубль, Конор Гики и Энтони Чирелли.

За «Колорадо» шайбы забросили Иван Иван и Кейл Макар.

«Тампа» одержала третью победу подряд в регулярном чемпионате НХЛ. В следующем поединке команда сразится с «Миннесотой Уайлд», игра состоится 2 ноября, начало — 03:00 по московскому времени. Хоккеисты «Эвеланш» потерпели второе поражение подряд. Дальше «Колорадо» встретится с «Нэшвилл Предаторз», матч пройдет 3 ноября, стартовое вбрасывание запланировано на 03:00 мск.

Ранее в России похвалили Александра Овечкина за дубль.

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