«С места в карьер»: в России похвалили Овечкина за дубль

Бывший хоккеист СКА Максим Рыбин оценил победу «Вашингтон Кэпиталз» над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), отметив важность того, что капитан «столичных» Александр Овечкин забил в этом поединке. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«С места в карьер так сказать, сразу дубль оформил, от этого легче играть стало «Вашингтону». И для команды хорошо, когда лидер первый забрасывает, Овечкин хорошо сыграл, хорошая игра. Я не думал, что «Вашингтон» так достаточно легко победит», — сказал Рыбин.

Матч завершился победой «столичных» со счетом 5:3, Овечкин оформил дубль в первом периоде. Для него эти шайбы стали 856-й и 857-й за карьеру в НХЛ. Таким образом, он сократил отставание от «вечного» снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки до 37 голов.

20 октября Овечкин забросил свою первую шайбу в этом сезоне. Он поразил ворота «Нью-Джерси», находясь на «пятаке». Вторую шайбу в сезоне Овечкин забросил в ворота «Филадельфии». Встреча, которая состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершилась со счетом 6:3 в пользу «столичных».

Ранее в «Вашингтоне» восхитились Овечкиным после дубля.