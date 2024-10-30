«Акрон» сделал заявление из-за травмы Дзюбы

Медицинский штаб тольяттинского «Акрона» продолжает работу над восстановлением нападающего Артема Дзюбы. Об этом сообщили изданию «Спорт день за днем» в пресс-службе команды.

«У нас нет новых новостей относительно того, что мы уже сказали в релизе. Сейчас медицинский штаб работает над восстановлением Артема», — заявили в клубе.

Форвард рискует пропустить матч 14-го тура Российской премьер-лиги против самарских «Крыльев Советов», который состоится 3 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени.

Дзюба получил повреждение и был заменен уже на 10-й минуте матча Российской премьер-лиги с «Зенитом», вместо него вышел Жилсон Беншимол из Кабо-Верде. Позднее в «Акроне» сообщили, что у Дзюбы диагностировали микроповреждение задней поверхности бедра. 21 октября «Акрон» сообщил, что игрок проходит период активного восстановления.

Дзюба пополнил состав «Акрона» в летнее трансферное окно. Он уже сыграл за команду в шести матчах, забил один мяч и отдал три результативные передачи.

Ранее Дзюбе предрекли завершение карьеры в 2024 году.