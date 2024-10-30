«Плохая лошадь начинает с галопа»: российский тренер о старте Овечкина

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил, как российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин начал сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), и отметил, что хоккеист знает, как действовать. Его слова приводит Metaratings.ru.

«Александр нормально вкатывается в сезон в соответствии со своим планом. Человек он давно уже взрослый и знает, как готовить себя к длительному сезону. Плохая лошадь всегда начинает с галопа, а Александр вкатывается спокойно, как и положено мастеру», — заявил он.

В ночь на 30 октября «Вашингтон» в рамках регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 5:3. Овечкин оформил дубль в первом периоде. Для него эти шайбы стали 856-й и 857-й за карьеру в НХЛ. Таким образом, он сократил отставание от «вечного» снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки до 37 голов.

20 октября Овечкин забросил свою первую шайбу в этом сезоне. Он поразил ворота «Нью-Джерси», находясь на «пятаке». Вторую шайбу в сезоне Овечкин забросил в ворота «Филадельфии». Встреча, которая состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершилась со счетом 6:3 в пользу «столичных».

Ранее в «Вашингтоне» восхитились Овечкиным после дубля.