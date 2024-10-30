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«Хочется все бросить»: Медведев рассказал о реакции после поражения в Париже

Теннисист Медведев заявил о важности сохранения мотивации после поражений

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Edgar Su/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев после поражения от представителя Австралии Алексея Попырина на турнире серии «Мастерс» в Париже признался, что бывают такие проигранные матчи, после которых хочется больше никогда не выходить на корт. Его слова приводит «Советский спорт».

«Иногда бывает, что после таких матчей ты выходишь на тренировочный корт – и просто ничего не получается, хочется все бросить. Но нужно это преодолеть. Все бывает очень по-разному. Посмотрим, как будет в этот раз, я пока не знаю. Главное – сохранять мотивацию», — заявил Медведев.

Встреча, продолжавшаяся 2 часа 33 минуты, завершилась со счетом 4:6, 6:2, 6:7 (4:7). За время поединка Медведев 11 раз подал навылет, допустил 14 двойных ошибок и реализовал четыре брейк-поинта из 13. Попырин сделал пять эйсов, две двойных ошибки и реализовал три брейк-поинта из десяти.

Медведев третий раз подряд проиграл в первом для себя матче на турнире серии «Мастерс» в Париже.

22 октября стало известно, что Медведев гарантировал себе участие в Итоговом турнире Aссоциации теннисистов-профессионалов. Этот турнир станет для него шестым подряд.

Ранее российская теннисистка вышла в четвертьфинал турнира в Гонконге.

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