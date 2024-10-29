«Собраться и провести время вместе»: экс-игрок «Зенита» оценил соперников сборной России

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев выразил мнение, что в играх сборной России «нет футбола». Слова экс-игрока приводит Vprognoze.ru.

«Наша сборная вынуждена играть с соперниками, которые не представляют никакую футбольную силу. Просто нужно собраться, встретиться, провести время вместе. Футбола в этих матчах никакого нет», — заявил Веденеев.

Сборная России не смогла найти соперника на октябрьские товарищеские матчи, поэтому сбор национальной команды прошел без игр. 15 ноября Россия должна провести матч с командой Брунея в Сочи, а игру с Сирией — в Волгограде 19 ноября.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее стал известен расширенный состав сборной России на матчи с Сирией и Брунеем.