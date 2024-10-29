Самая сексуальная болельщица ЧМ-22 показала грудь в бюстгальтере

Хорватская модель и футбольная болельщица Ивана Кнолль на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поделилась с поклонниками новой фотографией.

На кадре она позирует в топе с глубоким вырезом.

Модель стала известной на всю планету благодаря своим нарядам на прошедшем в 2022 году чемпионате мира в Катаре. Она поддерживала свою команду в откровенных нарядах в цветах национальной сборной. Также Кнолль была замечена разгуливающей в купальнике по одному из городов Катара.

Как позже призналась модель, она получила десятки предложений руки и сердца и сообщения сексуального характера от некоторых звезд чемпионата мира в Катаре.

На чемпионате Европы 2024 года сборная Хорватии в первом матче с разгромным счетом 0:3 уступила сборной Испании. Во второй игре команда Златко Далича сыграла вничью с албанцами (2:2). В заключительном матче группового этапа Хорватия сыграла вничью со сборной Италии (1:1) и заняла третье место в группе, не сумев выйти в плей-офф европейского первенства. Хорватия вела в счете, однако пропустила мяч уже в компенсированное время.

Ранее ринг-герл показала фигуру в топе.