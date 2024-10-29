В окружении Винисиуса рассказали, почему футболист не получил «Золотой мяч»

Окружение форварда мадридского «Реала» Винисиуса считает, что футболист не получил «Золотой мяч» из-за его борьбы с расизмом, передает Reuters.

После церемонии Винисиус написал в своих социальных сетях: «Сделаю в десять раз больше, если придется. Они не готовы».

Окружение игрока объяснило, что футболист имел в виду его борьбу с расизмом и что, по их мнению, это послужило причиной того, что Винисиус не получил «Золотой мяч».

Обладателем «Золотого мяча» стал футболист английского «Манчестер Сити» и национальной сборной Испании Родри.

«Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Первое вручение «Золотого мяча» прошло в 1956 году.

В 2023 году награду забрал аргентинский футболист Лионель Месси, который в декабре 2022 года вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира. Для игрока эта награда стала восьмой в карьере. Форвард имеет самое большое количество подобных наград, на втором месте португалец Криштиану Роналду.

Ранее публика в зале кричала имя Винисиуса на церемонии вручения «Золотого мяча».