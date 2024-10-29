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Российский футболист надеется на стажировку в «Манчестер Юнайтед»

Футболист Канчельскис: Может, пройду стажировку в «Манчестер Юнайтед» этой зимой

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Бывший футболист сборной России и английского «Манчестер Юнайтед» заявил, что надеется пойти зимой на стажировку в «МЮ», передает Sport24.

«После ухода тен Хага хотел бы пройти стажировку в «МЮ»? Пока не задавался этим вопросом. Посмотрим, время покажет. Может, пройду стажировку этой зимой, если будет возможность», — сказал Канчельскис.

Канчельскис выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1995 год. За это время он провел в составе манкунианцев 161 матч во всех турнирах и забил 36 мячей.

Тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» в апреле 2022 года, а 26 февраля 2023-го специалист завоевал первый тренерский трофей в Англии. «МЮ» в финале Кубка Английской лиги переиграл «Ньюкасл» со счетом 2:0. Голами отметились Каземиро и Ботман (автогол).

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место, набрав 11 очков. Первое место занимает «Манчестер Сити», набрав 23 балла, второе место занимает «Ливерпуль», набрав 22 балла. Замыкает тройку сильнейших лондонский «Арсенал», имея в активе 18 баллов.

Ранее «Манчестер Юнайтед» назвал имя нового тренера команды.

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