Российский боксер о паспорте Канады: не очень приятно, когда задают такие вопросы

Российский боксер Артут Бетербиев, который имеет канадский паспорт, заявил, что ему не очень приятно, когда ему задают вопросы о том, кем он ощущает себя больше — россиянином или канадцем, передает РИА Новости.

«Получить паспорт Канады — это была вынужденная ситуация. Я общался с руководством нашей федерации. Если бы я тогда не принял это решение, то меня лишили бы титула. Про новый титул тоже можно было бы забыть», — сказал Бетербиев.

В ночь на 13 октября Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, победив Дмитрия Бивола. Поединок продлился все 12 раундов и завершился подсчетом очков на судейских карточках — 114:114, 115:113, 116:112. Для Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере.

Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом в полутяжелом весе с 2003 года. Он не проиграл ни одного боя на профессиональном ринге. На счету боксера 21 победа.

Ранее украинский боксер Александр Усик назвал победителя боя между Бетербиевым и Биволом.