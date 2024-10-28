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Названа главная задача Станковича в «Спартаке»

Тренер Гладилин призвал наставника «Спартака» Станковича определиться с составом

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Александр Нестеров/РИА Новости

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович должен определиться с основным составом команды, чтобы рассчитывать на успешные результаты. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший футболист и тренер красно-белых Валерий Гладилин.

«Заканчивается первый круг, и он должен будет подводить итоги. Пока тренер в поиске, потому что до конца не определен стартовый состав. Идет очень большая ротация: 20 с лишним человек позиционируются как игроки стартового состава. Такого в командах с серьезными задачами быть не может. Он должен определиться с составом и начать его наигрывать. Потому что когда идет такая чехарда с игроками, что-то наигрывать очень сложно», — считает Гладилин.

Накануне «Спартак» под руководством Станковича в гостях одержал победу над «Пари НН» со счетом 2:0, забитыми мячами в составе москвичей отметились Тео Бонгонда и Шамар Николсон. Благодаря этому успеху красно-белые набрали 22 очка, после 13 туров они расположились на шестом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), уступая восемь баллов лидирующему «Краснодару».

Ранее комментатор Черданцев назвал Станковича разочарованием.

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