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Вратарю «ПСЖ» Сафонову посоветовали не смотреть на ошибки конкурента

Экс-футболист Пименов: Сафонову не надо смотреть на ошибки Доннаруммы

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Gonzalo Fuentes/REUTERS

Бывший футболист сборной России Руслан Пименов заявил, что голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов будет получать шансы, передает «Чемпионат».

«Сафонову не надо смотреть на ошибки конкурента, ему надо не допускать своих. Матвей получит шанс. У «ПСЖ» много матчей, поэтому будет играть. Но конкуренцию никто не отменял», — сказал Пименов.

В текущем сезоне Сафонов провел за парижан три матча. В этих встречах он пропустил два мяча, в одной игре он сохранил ворота в неприкосновенности.

Французский клуб объявил о подписании Сафонова, который играл за «Краснодар», 14 июня. При этом неделей раньше стало известно, что игроку запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей.

Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0. Голкипер вернулся в Россию вместе с командой. Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны.

Ранее Сафонов не попал в стартовый состав «ПСЖ» на матч чемпионата Франции.

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Футбол. Чемпионат Франции
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