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«Позорит российский хоккей»: «Спартак» о тренере СКА Ротенберге

ХК «Спартак» заявил, что тренер СКА Ротенбернг позорит российский хоккей

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Владимир Песня/РИА Новости

Хоккейный клуб «Спартак» (Москва) на своем официальном сайте отреагировал на слова главного тренера петербургского СКА Романа Ротенберга о том, что фанаты красно-белых использовали ненормативную лексику во время очного матча в регулярном чемпионате.

«Спартак» считает неуравновешенные и истеричные заявления Ротенберга Р.Б. провокационными, порочащими достоинство Лиги, ставящими под вопрос компетенцию сотрудников КХЛ», — заявили в «Спартаке».

Также в «Спартаке» отметили, что это уже не первый случай, когда Ротенберг неоднозначно высказывается.

«Так называемое «лицо российского хоккея» из раза в раз намеренно и безнаказанно наносит вред репутации всего российского хоккея и позорит его», — добавили в «Спартаке».

Фанаты «Спартака» кричали: «СКА — позор российского хоккея».

Встреча между «Спартаком» и СКА завершилась со счетом 5:2 в пользу команды из Санкт-Петербурга, несмотря на то, что «Спартак» вел со счетом 2:0.

Ранее Александра Овечкина и Ротенберга пригласили на Мадагаскар.

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