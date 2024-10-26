«Реал» и «Барселона» назвали стартовые составы на матч чемпионата Испании

Мадридский «Реал» и каталонская «Барселона» назвали стартовые составы на матч чемпионата Испании.

«Реал»: Лунин, Васкес, Милитао, Рюдигер, Менди, Камавинга, Винисиус, Мбаппе, Беллингем, Вальверде, Тчуамени.

«Барселона» Пенья, Кунде, Кубарси, Мартинес, Бальде, Ямаль, Левандовски, Рафинья, Педри, Касадо, Лопес.

Встреча состоится 26 октября. Команды выйдут на поле в 22:00 по московскому времени.

В прошлом туре чемпионата Испании «Реал» обыграл «Сельту». Встреча, проходившая на стадионе «Балайдос» в Виго, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Счет в матче открыл французский форвард «Реала» Килиан Мбаппе на 20-й минуте. На 51-й минуте 20-летний хавбек «Сельты» Уиллиот Сведберг из Швеции счет сравнял, а победу мадридцам принес мяч бразильца Винисиуса Жуниора на 66-й минуте.

«Барселона» обыграла на своем поле «Севилью» со счетом 5:1. Мячи в составе победителей забили Роберт Левандовский (3), Пабло Торре (2) и Педри.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 27 очков. «Реал» идет на втором месте (24).

Ранее «Реал» разгромил дортмундскую «Боруссию» в Лиге чемпионов.