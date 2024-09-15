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Трусова упала с четверного лутца в произвольной программе на контрольных прокатах

Трусова не смогла чисто исполнить четверной лутц на контрольных прокатах

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Алексей Даничев/РИА Новости

Серебряная медалистка зимних Олимпийских игр — 2022 Александра Трусова представила новую произвольную программу под песню «Нас бьют, мы летаем» на контрольных прокатах сборной России.

Фигуристка зашла на четверной лутц, докрутила его, но упала. Также Трусова выполнила тройной лутц, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной лутц + ойлер + тройной сальхов, двойной аксель.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию второго дня контрольных прокатов сборной России.

14 сентября Трусова вышла на лед в рамках контрольных прокатов сборной России и показала новую короткую программу. Она чисто исполнила сольные двойной аксель и тройной флип, а вот каскад, который был поставлен во вторую часть программы, не удался — после плохого приземления с тройного лутца Трусова сделала одинарный тулуп.

До этого в последний раз фигуристка выступала на соревнованиях в ноябре 2022 года, заняв на этапе Гран-при России в Самаре второе место.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. 16 августа Евгений Плющенко, под чьим руководством занимается Трусова, рассказал, что нет речи о возвращении фигуристки в спорт, и отметил, что она выступит только на контрольных прокатах.

Ранее Трусова рассказала о влиянии замужества на катание.

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