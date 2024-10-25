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«Спартак» проиграл СКА, ведя по ходу матча со счетом 2:0

«Спартак» проиграл СКА в матче КХЛ

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Московский «Спартак» проиграл петербургскому СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счетом 5:2.

В первом периоде хоккеисты «Спартака» забросили две шайбы усилиями Павла Порядина и Егора Филина. После перерыва Евгений Кузнецов и Захар Бардаков сравняли счет, а Василий Глотов вывел СКА вперед. В третьем периоде игроки СКА Сергей Плотников и Данила Галенюк установили окончательный счет матча.

В турнирной таблице Западной конференции СКА идет на втором месте, набрав 29 очков. «Спартак» располагается на третьей строчке, имея в активе 25 баллов. Лидирует в Западной конференции ярославский «Локомотив», имея в активе 34 баллов.

В следующем матче регулярного чемпионата «Спартак» сыграет с подмосковным «Витязем». Встреча состоится 29 октября. Команды выйдут на лед в 19:30 по московскому времени.

СКА померится силами с новосибирской «Сибирью». Встреча состоится 28 октября. Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 по московскому времени.

Ранее болельщики «Спартака» использовали оскорбительную кричалку на матче против СКА.

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