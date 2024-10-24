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Сборная России сохранила место в рейтинге ФИФА

Сборная России осталась на 34-м месте в рейтинге ФИФА, лидирует Аргентина

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Сборная России сумела сохранить свое место в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), опубликованном на официальном сайте организации, и осталась на 34-й позиции.

В активе команды 1508,73 балла.

Лидером списка осталась сборная Аргентины — 1883,5 балла. На втором месте идет Франция (1859,85), а на третьем — Испания (1844,33). В топ-10 попали Англия, Бразилия, Бельгия, Португалия, Нидерланды, Италия и Колумбия.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Сборная России не смогла найти соперника на октябрьские товарищеские матчи, поэтому сбор национальной команды прошел без игр. 15 ноября Россия должна провести матч с командой Брунея в Сочи, а игру с Сирией — в Волгограде 19 ноября.

Ранее в РФС раскрыли ответ УЕФА по поводу возвращения российских клубов.

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