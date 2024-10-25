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Россиянина переизбрали в исполком Международной федерации гимнастики

Россиянин Титов переизбран в исполком Международной федерации гимнастики

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РИА Новости

Бывший президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов переизбран в исполком Международной федерации гимнастики (FIG).

Это произошло 25 октября во время очередного конгресса FIG в Дохе. Титов во время выборов в исполком получил 59 голосов — этого хватило для его переизбрания.

На протяжении последних 10 лет он возглавлял ФСГР. В исполком FIG он впервые попал в 2021 году.

Ранее было принято решение об объединении Федерации спортивной гимнастики, Федерации прыжков на батуте, Федерации спортивной акробатики, Всероссийской федерации спортивной аэробики и Всероссийской федерации художественной гимнастики в единую Федерацию гимнастики России.

Международная федерация гимнастики (FIG) в июле сообщила о допуске спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. При этом на летние Олимпийские игры — 2024 в Париже никто из представителей спортивной и художественной гимнастики не поехал, обе федерации отказались выступать в Париже при выдвинутых условиях Международного олимпийского комитета.

Ранее российский вратарь установил уникальное достижение.

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