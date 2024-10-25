Три очка Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Тампу» в матче НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Амали Арена» в Тампе завершилась со счетом 4:2. В составе «Миннесоты» швед Джоэль Эрикссон и американец Мэттью Болди. Еще две гола на свой счет записал россиянин Кирилл Капризов, в активе которого также одна результативная передача.

В составе «Тампы» одну из шайб забросил Никита Кучеров. Российский голкипер Андрей Василевский совершил 14 сейвов.

В сезоне-2023/24 Капризов сыграл в регулярном чемпионате НХЛ 75 матчей, в рамках которых 46 раз поражал ворота соперников и отдал 50 результативных передач на партнеров. Он с отрывом стал лучшим бомбардиром команды. По итогам регулярного чемпионата «Миннесота» не попала в плей-офф, заняв в турнирной таблице Западной конференции десятое место и набрав 86 очков.

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