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Кузнецов пошутил, что Ротенберг подкупил журналистов

Нападающий СКА Кузнецов заявил, что у него сумасшедший контакт с Ротенбергом

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Екатерина Лызлова/РИА Новости

Нападающий СКА Евгений Кузнецов поделился впечатлениями от работы под руководством Романа Ротенберга, который является главным тренером армейцев с 2022 года. Слова хоккеиста приводит Legalbet.

«Чему меня научил Роман Борисович? Он вам приплатил, чтобы вы такие вопросы задавали? — со смехом сказал Кузнецов. — Мы пока притираемся, я смотрю что да как, изучаю его правила, как он ведет игру. Мне нравится, в каком направлении мы двигаемся. У нас есть сумасшедший контакт — в хорошем смысле этого слова».

Также 32-летний нападающий СКА ответил на критику Андрея Баландина — бывшего советского хоккеиста и экс-директора челябинского «Трактора», который заявил, что Кузнецов не успевает за молодыми игроками КХЛ.

«Ну, это я не знаю. Если он так считает, значит, ему виднее. Но я ни в коем случае не буду поддаваться на критику», — сказал нападающий.

Кузнецов перешел в СКА в 2024 году. До этого он 10 лет играл в НХЛ — сначала за «Вашингтон Кэпиталз», а затем за »Каролину Харрикейнз».

В нынешнем сезоне КХЛ Кузнецов провел 15 матчей в составе СКА и записал на свой счет 15 очков — четыре заброшенные шайбы и 11 результативных передач.

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