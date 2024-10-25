Стали известны результаты всех матчей третьего тура Лиги Европы

Стали известны результаты третьего тура Лиги Европы.

23 октября в турнире были сыграны два матча: норвежский «Буде-Глимт» выиграл у португальской «Браги» со счетом 2:1, а турецкий «Галасатарай» — у шведского «Эльфсборга» со счетом 4:3.

Остальные 16 встреч состоялись 24 октября.

Разгромные победы одержали нидерландский «Аякс» и шотландский «Рейнджерс». «Аякс» был сильнее азербайджанского «Карабаха» — 3:0, а «Рейнджерс» обыграл румынскую «Стяуа» - 4:0.

Обыграть соперника в своих матчах удалось немецкому «Айнтрахту» (1:0 против РФШ), испанским «Реал Сосьедаду» (2:1 против Маккаби Тель-Авив) и «Атлетику» (1:0 против «Славии»), датскому «Мидтьюллану» (1:0 против «Юниона»), итальянским «Роме» (1:0 с «Динамо» Киев) и «Лацио» (2:0 с «Твенте»), венгерскому «Ференцварошу» (1:0 с «Ниццей»), бельгийскому «Андерлехту» (2:0 против «Лудогорца»), турецкому «Бешикташу» (1:0 с «Лионом»), греческому «Олимпиакосу» (1:0 с Мальме), португальскому «Порту» (2:0 с «Хоффенхаймом») и английскому «Тоттенхэму» (1:0 с «АЗ Алкмар»).

Еще два матча завершились вничью. Разделили очки греческий ПАОК с чешской «Викторией Пльзень» — 2:2, а также английский «Манчестер Юнайтед» с турецким «Фенербахче» — 1:1.

Матчи третьего тура Лиги Европы состоятся 6-7 ноября.

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