«Понял, что многих зря считал друзьями»: Синнер высказался о допинг-скандале

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о том, как на его отношения с коллегами в туре повлияла ситуация с допингом. Слова спортсмена приводит «Чемпионат» со ссылкой на Sportface.

«Новость появилась в очень ответственный момент — перед US Open. Когда мы приехали на тренировку, все взгляды были направлены на нас, было очень тяжело. Я понял, что многих игроков зря считал друзьями. Это дело помогло многое понять», — заявил Синнер.

28 сентября Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) о нарушении антидопинговых правил со стороны первой ракетки мира Янника Синнера.

20 августа на официальном сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) была опубликована информация, что Синнер избежал дисквалификации за два положительных допинг-теста, которые он сдавал ранее. Сообщается, что в организации не нашли серьезных поводов для дисквалификации Синнера.

8 сентября Синнер стал победителем Открытого чемпионата США (US Open). В финале представитель Италии оказался сильнее американского теннисиста Тейлора Фритца. Встреча, которая продолжалась 2 часа 16 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:3, 6:4, 7:5.

Ранее Даниил Медведев поддержал Синнера, который обвиняется в употреблении допинга.