Экс-биатлонист: документальный фильм про Дзюбу я бы назвал порнографией

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что российский футболист Артем Дзюба не заслужил того, чтобы о нем сняли документальный фильм. Слова экс-спортсмена приводит РИА Новости.

«Документальный фильм про Дзюбу я бы назвал порнографией, и никак по-другому. Как его можно ставить в пример подрастающему поколению?» — заявил Тихонов.

36-летний Дзюба пополнил состав «Акрона» в летнее трансферное окно. Он уже сыграл за команду в шести матчах, забил один мяч и отдал три результативные передачи. Дзюба получил повреждение и был заменен уже на 10-й минуте матча Российской премьер-лиги с «Зенитом», вместо него вышел Жилсон Беншимол из Кабо-Верде. Позднее в «Акроне» сообщили, что у Дзюбы диагностировали микроповреждение задней поверхности бедра.

До этого Дзюбу назвали угасшей звездой.

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