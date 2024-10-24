Бывший тренер «Ростова» рассказал о роли Карпина в проблемах команды

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о работе Валерия Карпина, главного тренера сборной страны, также и наставника ростовчан.

«Не думаю, что Карпин изжил себя в «Ростове». Конечно, есть моменты, когда всякая работа превращается в рутину. Но по результатам команды в этом сезоне вопросы возникают не только к Карпину, но и к селекции и другим моментам. Тут не только какая-то вина Карпина, тут ответственность всего клуба. Без Карпина «Ростову» будет только хуже», — цитирует специалиста Legalbet.

Также Балахнин подчеркнул, что Карпин, без сомнений, является тренером высокого уровня. При этом он также отметил, что что-то новое «Ростову» Карпину уже будет очень трудно дать.

Карпин работает главным тренером «Ростова» с декабря 2017 года. В конце лета 2021 года он покинул этот пост, чтобы возглавить сборную России, однако после отстранения главной команды страны от международных турниров вернулся в клуб и стал работать, совмещая посты. В данный момент «Ростов» занимает восьмое место в Российской премьер-лиге, набрав 13 очков за 12 проведенных туров.

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