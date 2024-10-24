Выступавший против матча с Россией Пьянич вновь извинился за свои слова

Боснийский футболист московского ЦСКА Миралем Пьянич снова принес извинения за свои слова, сказанные после отстранения сборной России от международных турниров. Его заявление приводит «Спорт-Экспресс».

«На тот момент я не знал, какая была ситуация в России. По сути, мы были первой европейской сборной, которая должна была сыграть с Россией. Опять же, если кто-то неправильно понял мои слова или кого-то они задели, конечно, я приношу свои извинения. Но я затронул лишь тему безопасности и отсутствия информации о текущей ситуации», — заявил Пьянич.

В 2022 году Пьянич стал одним из тех, кто высказался о нежелании играть со сборной России по футболу. При этом он уточнил, что он не против поединка с Россией, однако не хочет идти против решений Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), которые отстранили российскую команду от турниров под своей эгидой после начала специальной военной операции.

После перехода в ЦСКА игрок уже принес извинения за свои высказывания.

Контракт с 34-летним Пьяничем был подписан армейцами на год с возможностью продления в конце сентября 2024 года. За сборную Боснии и Герцеговины полузащитник провел 115 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 29 голевых передач.

Ранее Пьянич призвал ФИФА немедленно вернуть Россию.