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«Завтра же»: звездный игрок ЦСКА Пьянич призвал ФИФА немедленно вернуть Россию

Игрок ЦСКА Пьянич призвал ФИФА вернуть Россию на международные турниры

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Александр Вильф/РИА Новости

Боснийский новичок московского ЦСКА Миралем Пьянич призвал Международную федерацию футбола вернуть сборную России на международные турниры и заявил, что очень хочет этого. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Но знаете, я надеюсь, что завтра же ФИФА вернет Россию к участию в международных соревнованиях. Потому что вижу, что происходит во всем мире. Некоторые страны в похожей ситуации, но отношение к ним совершенно другое. Так не должно быть. Конечно, я надеюсь, что все закончится как можно скорее», — заявил Пьянич.

В 2022 году Пьянич стал одним из тех, кто высказался о нежелании играть со сборной России по футболу. При этом он уточнил, что он не против поединка с Россией, однако не хочет идти против решений ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), которые отстранили российскую команду от турниров под своей эгидой после начала специальной военной операции.

Контракт с 34-летним Пьяничем был подписан армейцами на год с возможностью продления в конце сентября 2024 года. За сборную Боснии и Герцеговины полузащитник провел 115 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 29 голевых передач.

Ранее игра Пьянича за ЦСКА вызвала эмоции у иностранного футболиста.

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