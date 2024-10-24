Заброшенная Овечкиным шайба помогла «Вашингтону» обыграть «Филадельфию»

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» обыграли «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в США. Матч завершился со счетом 6:3, одну из шайб забросил капитан команды Александр Овечкин, сообщает РИА Новости.

Первую шайбу уже на пятой минуте забросил хоккеист «Вашингтона» Тейлор Рэддиш. Кроме него в команде отличились голами Ник Дауд, Коннор Макмайкл, Пьер-Люк Дюбуа и Александр Овечкин.

У «Филадельфии» голами отметились Трэвис Конекны, Оуэн Типпетт и российский нападающий Матвей Мичков.

Для Овечкина этот гол стал 855-м в карьере в НХЛ, он сократил отставание от рекордсмена лиги Уэйна Гретцки до 39 голов.

23 октября «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Филадельфию Флайерз» со счетом 4:1. Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в этом поединке остался без набранных очков.

Ранее Овечкин вошел в топ самых тяжелых игроков НХЛ.