Французский клуб снова сотворил сенсацию в Лиге чемпионов

Французский «Лилль» сотворил очередную сенсацию в Лиге чемпионов. В матче третьего тура группового этапа они обыграли испанский «Атлетико».

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Единственный гол в составе «Атлетико» забил Хулиан Альварес уже на восьмой минуте. Во втором тайме «Лилль» ответил тремя мячами: на 61-й отличился Эдон Жегрова из Косова, а на 74-й (с пенальти) и 89-й — канадец Джонатан Дэвид.

После трех туров в активе «Лилля» шесть очков, у «Атлетико» — три.

В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» в гостях сразится с французским «ПСЖ». Встреча состоится 6 ноября, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. «Лилль» на своем поле примет итальянский «Ювентус». Встреча состоится 5 ноября и начнется в 23:00 мск.

Ранее «Лилль» уже предподнес сенсацию — во втором туре они обыграли «Реал» со счетом 1:0.

Действующим победителем турнира является мадридский «Реал», который в финале 2024 года, прошедшем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, оказался сильнее дортмундской «Боруссии» — 2:0.

Ранее чемпион Европы стал тренером сборной Италии.