Игра Пьянича за ЦСКА вызвала эмоции у иностранного футболиста

Защитник грозненского «Ахмата» и сборной Боснии и Герцеговины Дарко Тодорович высоко оценил уровень игры своего соотечественника — 34-летнего полузащитника Миралема Пьянича, который с сентября 2024 года выступает за московский ЦСКА. Слова футболиста приводит Legalbet.

«Мы немного поговорили с Пьяничем до начала матча (ЦСКА играл на своем поле против «Ахмата» в рамках Кубка России. — «Газета.Ru»). После игры я забрал у него футболку в подтрибунном помещении. Мы с Миралемом хорошие друзья. Все знают, какого уровня этот футболист и за какие клубы он раньше выступал», — сказал Тодорович.

Пьянич играл за такие команды, как «Барселона», «Ювентус» и «Рома». Тодорович подчеркнул, что внимательно наблюдал за игрой Пьянича в кубковом матче ЦСКА — «Ахмат» и восхитился его работой с мячом, а также грамотными передвижениями по полю без мяча.

34-летний полузащитник вышел в стартовом составе армейцев, провел на поле 77 минут и отдал голевой пас. ЦСКА одержал победу со счетом 1:0 благодаря забитому мячу Секу Койта с передачи Пьянича.

Ранее клуб с российским вратарем одержал победу в Лиге Европы.