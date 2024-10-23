«Локомотив» вырвал победу у «Ростова» в матче Кубка России

Московский «Локомотив» обыграл «Ростов» в матче 6-го тура группового этапа Кубка России.

Основное время встречи, которая состоялась на стадионе «Ростов Арена», завершилось со счетом 2:2. В первом тайме на гол хавбека «Локомотива» Алексея Батракова с пенальти на 16-й минуте ростовчане ответили точным ударом полузащитника Ивана Комарова на 19-й минуте. Во втором тайме первым забил «Ростов»: на 90+3-й минуте Алексей Сутормин реализовал пенальти. Однако, «Локомотив» успел сравнять счет. На 90+6-й минуте гол забил Дмитрий Баринов.

В серии пенальти, которая продлилась 20 ударов, точнее оказались москвичи.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

«Локомотив» выиграл группу D, набрав 17 очков за шесть проведенных встреч и отправится в верхнюю сетку плей-офф Кубка страны. «Ростов» также составит компанию москвичам в верхней сетке — у них 11 баллов и второе место в квартете.

В следующем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» дома сразится с грозненским «Ахматом». Встреча состоится 26 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Локомотив» сыграет в гостях с «Зенитом». Встреча состоится 27 октября и начнется в 19:30 мск.

Действующим победителем турнира является «Зенит». В прошлом розыгрыше они в суперфинале обыграли калининградскую «Балтику» со счетом 2:1.

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