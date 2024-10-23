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Российский судья может получить дисквалификацию за похвалу самого себя

Судья Безбородов может быть дисквалифицирован за похвалу самого себя

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Дисциплинарная комиссия судейского комитета рассмотрит сообщения в социальных сетях, которые могут принадлежать арбитру Российской премьер-лиги (РПЛ) Владиславу Безбородову. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на службу коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

«Данные сообщения будут рассмотрены дисциплинарной комиссией судейского комитета РФС», — заявили в РФС.

Ранее Telegram‑канал «Алё, рэф!» опубликовал скриншоты комментариев, которые могут принадлежать арбитру Безбородову, а сам про себя он говорил, что «один остался, который умеет судить».

В прошедшем туре РПЛ 51‑летний Безбородов обслуживал матч грозненского «Ахмата» и воронежского «Факела», который завершился победой гостей со счетом 3:2. После матча «Факел» обратился в Экспертно‑судейскую комиссию (ЭСК) по поводу решения Безбородова не назначать пенальти в ворота «Ахмата».

Ранее тренер «Баварии» был ограблен перед матчем с «Барселоной».

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