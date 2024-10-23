Названа дата дебюта Промеса за новый клуб

Генеральный директор «Юнайтед» из Дубая Илие Чебану рассказал о том, когда нидерландский нападающий Квинси Промес дебютирует за клуб. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Федерация зарегистрировала Промеса за наш клуб. Он сможет дебютировать за клуб в матче против «Хатта», но окончательное решение будет за главным тренером. Мы держим кулачки за Квинси», — заявил Чебану.

5 сентября Промес официально стал игроком «Дубай Юнайтед», который выступает во второй лиге ОАЭ.

Контракт Промеса со «Спартаком» истек 30 июня. Клуб не стал продлевать с ним трудовое соглашение.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. На его счету 114 голов в 235 матчах за красно-белых.

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