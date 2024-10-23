Игрок «Ливерпуля» предложил модели с OnlyFans групповой секс

Один из футболистов «Ливерпуля» написал модели OnlyFans Бонни Блю и предложил ей организовать групповой секс вместе с его партнерами по команде. Об этом пишет Telegram-канал «Первый спорт».

Блю рассказала Sinners Podcast, что с таким предложением на нее вышел 21-летний футболист, однако его фамилию она не раскрыла. Ведущие подкаста и фанаты в социальных заподозрили защитника указанной команды Джарелла Куанса, которому как раз 21 год.

23 октября «Ливерпуль» сыграет в матче третьего круга группового этапа Лиги чемпионов против немецкого «РБ Лейпциг». Игра состоится в Германии и начнется в 22:00 по московскому времени.

20 октября «Ливерпуль» в матче Английской премьер-лиги обыграл лондонский «Челси» со счетом 2:1. На 29-й минуте счет с пенальти открыл футболист «Ливерпуля» Мохамед Салах. В самом начале второго тайма Николас Джексон сравнял счет, но уже через три минуты Кертис Джонс вновь вывел «Ливерпуль» вперед.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Ливерпуль» занимает первое место, набрав 21 очко. «Челси» располагается на шестой строчке, имея в активе 14 очков.

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