«Карпин был разозлен»: Аршавин о срыве матча с «людьми из Пакистана»

Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин оценил слова главного тренера национальной команды Валерия Карпина, назвавшего неофициальную сборную Пакистана, которая могла приехать на матч, ненормальным соперником. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Посмеялся ли я со слов Карпина про «людей из Пакистана»? Нет. Думаю, он сам был разозлен той ситуацией. Считаете, ему хочется просто так тренировать, а потом узнавать, что игры не будет? Он просто в дипломатичной форме высказал свое недовольство», — заявил Аршавин.

Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал сообщил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что разочарован поведением команды Пакистана. Матч не состоялся.

РФС также предлагал встречу со сборной Таджикистана, однако в Федерации футбола Таджикистана отклонили это предложение из-за календаря команды. Пауза на сборные уже завершена — сборная России на октябрьский сбор осталась без соперников и матчей не провела. В ноябре команда может сыграть с Брунеем и Сирией.

Ранее Пакистан обвинили в неуважении к сборной России.