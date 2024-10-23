Игрок «Спартака» рассказал, как стать чемпионами в этом сезоне

Футболист московского «Спартака» Михаил Игнатов высказался о ситуации своего клуба в турнирной таблице Российской премьер-лиги, оценив возможность красно-белых вернуться в чемпионскую гонку, несмотря на серьезное отставание по очкам.

«Как исправить положение в таблице и отыграть 11-очковое отставание от лидирующего «Краснодара»? Нам просто нужно настраиваться на каждый следующий матч и забирать в них по три очка», — рассказал Игнатов Legalbet.

«Спартак» в данный момент располагается на шестой строчке турнирной таблицы Премьер-лиги, набрав 19 баллов за 12 туров и отставая на 11 очков от лидирующего «Краснодара» и на десять от идущего вторым санкт-петербургского «Зенита». Именно «Краснодару» на своем поле в прошлом туре команда Деяна Станковича уступила крупно – 0:3. В 13-м туре красно-белые сыграют в Нижнем Новгороде с «Пари НН». Игнатов в текущем сезоне трижды выходил на поле в матчах чемпионата, не отметившись результативными действиями.

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